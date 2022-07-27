الجمعة.. حنان ماضي تحيي حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بالأوبرا

تلتقي المطربة حنان ماضي، بجمهورها خلال حفلها المقام في الثامنة مساء الجمعة 29 يوليو الجاري، على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

أشهر أغنيات حنان ماضي

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضي، خلال حفلها، مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التي نجحت في تحقيق شهرة واسعة منها «شباك قديم، شدي الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش في الأغاني، عصفور، غناك يا بحر» إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة منها «البنت اللى سهرانة».

محطات في حياة حنان ماضي

يشار إلى أن حنان ماضي تخرجت في المعهد العالي للكونسرفاتوار قسم الكمان، وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفني من خلال تتر مسلسل اللقاء الثاني للموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

وأصدر «ماضي»، أول ألبوم لها عصفور المطر وحقق شهرة كبيرة، كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة الذي كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن، الذي وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها، وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق واحساس.

وآخر الأعمال التي طرحتها حنان ماضي مؤخرًا أغنية بعنوان «رمانك حداق»، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسن رياض، وألحان الملحن البوسعيدي على يوسف، ووزعها موسيقيا الموزع الموسيقي أحمد محمود وهندسة صوت جورج يعقوب.