«سوبر كركور» عرض مسرحي للأطفال من «حياة كريمة» على مسرح سيد درويش

نظم مسرح سيد درويش، بمحافظة الجيزة، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وأكاديمية الفنون، أمس، احتفالية للأطفال، بمشاركة عدد كبير من الأطفال من قرى مبادرة حياة كريمة، خصوصا الأطفال ذوي الهمم.

حضور كبير في الحفل

حضر الاحتفالية، الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، وآية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد كبير من الأطفال من قرى مبادرة حياة كريمة وخصوصا الأطفال ذوي الهمم، وشارك أيضًا بالحضور محمود مخيمر، مدير مسرح سيد درويش، ونهلة السيد مسؤول اللجنة الثقافية بمؤسسة حياة كريمة، ومحمد عدوي، رئيس قطاع الفعاليات بالمؤسسة.

فقرات متنوعة من شباب موهوب

شهد الحفل، العديد من الفقرات المتنوعة، قدمها أحد الشباب الموهوبين من قرى حياة كريمة وذلك في إطار اكتشاف المواهب الشابة ومنحهم المساحة والفرصة للإبداع والتميز، كما جرى توزيع هدايا رمزية للأطفال بالإضافة الى عرض مسرحي مميز يحمل اسم «سوبر كركور ورسالة الى كل المصريين».

تضمنت المسرحية التي كتبها شادن عصام الدين، وأخرجها، وحيد أسامة، عرض مقاطع فيديو تعريفية لتوسيع مدارك الأطفال حول كل مشروع بنبان، حياة كريمة، المشروعات الزراعية، ما حدث بشأن الإيڤرجرين وكيف تم التعامل معها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في وقت سابق حزمة من الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لدعم ذوى الهمم، تتمثل في تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بكل المحافظات لجميع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بهم.

والتوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل معهم، لتمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق، وقيام القطاعات الفنية والثقافية بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة، وقيام جميع الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج مخصصة لهم، لصقل مهاراتهم الرياضية، والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب منهم وتدريبهم وصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل ما يفتح لهم آفاق المستقبل.