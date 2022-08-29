نداء شرارة عن حفلها في دار أوبرا الإسكندرية: «كان خرافي»

أعربت الفنانة نداء شرارة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح حفلها الذي أحيته، منذ ساعات، بدار أوبرا الإسكندرية وحمل شعار كامل العدد.

ونشرت نداء شرارة صورة لها بعد انتهاء الحفل وعلقت عليها قائلة: «إطلالتي بحفلي اليوم بمسرح سيد درويش دار الأوبرا المصرية شكرا لكمية الحب اللي منحتوني إياها.. كان حفل خرافي بدي أشكر من قلبي أمنية الرائعة على الميكب الحلو وشكرا لصديقي المبدع جايكوب لمبز على الفستان الرائع».

نفاد تذاكر حفل نداء شرارة

ونفدت تذاكر حفل نداء شرارة بأوبرا اسكندرية قبل 10 أيام من موعد الحفل ورفع الحفل لافتة «كامل العدد».

وشاركت شرارة جمهورها في بروفات حفلها التي استمرت قبل ساعات من بداية الحفل، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو لها وهي تجري البروفات على أنغام أغنية «مجابش سيرتي» لأنغام، وعلقت عليها: «كالعادة أنغام دائما معي.. بروفات حفلي بكرة مع المايسترو الكبير إيهاب عبد الحميد متحمسة ألتقي فيكم».