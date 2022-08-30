أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس.. كيف دعمت القليوبية أصحاب الهمم وغير القادرين؟

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن معارض الأسر المنتجة، بمثابة نواة لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في محاربة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الأسر المنتجة بمقر هيئة الشبان العالمية بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ومصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية، إذ أبدي المحافظ إعجابه بمستوى المعرض.

ويضم المعرض عددا كبيرا من السيدات والفتيات، يقمن بعرض منتجاتهم، التي يتم صنع معظمها في المنازل، كالحلويات والعجائن، والأطعمة الشرقية، بالإضافة إلى اشتمال المعرض على أجنحة للملابس والإكسسوار الحريمي، ومستلزمات تجهيز العرائس، وقطع الديكور، والمشغولات اليدوية والسجاد.

أجهزة كهربائية لـ29 عروسة من الأيتام

سلم محافظ القليوبية، خلال الاحتفالية، أجهزة كهربائية ومستلزمات تجهيز لعدد 29 عروسة، مقدمة من مؤسسات وجمعيات أهلية من المجتمع المدنى، تحت إشراف وتنسيق مديرية التضامن الاجتماعي، اشتملت على ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومطبخ ألوميتال ومفروشات وملابس لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أجهزة تعويضية لذوي الهمم وتكريم المتفوقين

لم يتوقف الدعم عند هذا الحد، إذ سلم الهجان، 17 من الأجهزة التعويضية وسماعات لضعاف السمع، و43 كرسي متحرك لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، في إستجابة سريعة لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار حرص المحافظة علي توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الهمم.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنيا لهنَّ زواجا مباركا ملِيء بالسعادة والتوفيق فى حياتهنَّ المقبلة، مُشيرا إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة، فى إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع المدنى، ممثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيدا بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية فى المحافظة، والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

كرَّم الهجان، عددا من المتفوقين علميا ورياضيا من ذوي الهمم، تشجيعا لهم، مؤكدا أن المحافظة تحرص على تقديم كل سُبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة، ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم، حتى يصبحوا قوة فعالة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ذوى الهمم ومتحدي الإعاقة اهتماما خاصا، وتساندهم في شتى مناحي حياتهم وتقف معهم قلبا وقالبا، لتقديم المساندة لهم.

ووجه محافظ القليوبية، الشكر لكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيرا إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدما الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكدا أن هذا ليس جديدا على المصرين فهم دائماً يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.

«الشبان» لزراعة الأسطح لمواجهة تغير المناخ

على هامش الاحتفالية، تفقد محافظ القليوبية مشروع زراعة الأسطح، الذي دشنته مدارس جمعية هيئة الشبان العالمية ببنها برئاسة مصطفى عبد الحميد فرج، وهي أول مبادرة ومشروع لزراعة الأسطح بمحافظة القليوبية، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ التي تستضيفها مصر في فبراير من العام الجاري، حيث أن هذا المشروع يتيح زراعة الخضروات، بطريقة أورجانيك وبتكلفة بسيطة مما يحول السطح إلى حديقة ومتنفس طبيعي لمواجهة الحر والتغييرات المناخية، ويوفر احتياجات المنزل بطريقة موفرة.

واختتم الهجان، الاحتفال بافتتاح حمام السباحة نصف أوليمبي بالمدرسة، بتكلفة 9 مليون جنيه، ضمن الأنشطة الرياضية التى تقام بالمدرسة.