محافظ القليوبية يفتتح 9 مشروعات خدمية في شبرا الخيمة بـ240 مليون جنيه

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية 9 مشروعات خدمية وتنموية جديدة في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة بقطاعات الشباب والرياضة والأبنية التعليمية والموارد المائية والري والطب البيطري والطرق والكباري، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه، ضمن سلسلة الافتتاحات والتفقدات للمشروعات الخدمية والتنموية، طبقاً للبرنامج الميداني لكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس الحالي.

إنجازات ومشروعات كبري في كل القطاعات الخدمية

وأوضح «الهجان» خلال تفقده للمشروعات، أنّ مصر شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية، وكان للقليوبية نصيبا كبيرا منها، مضيفا أن المحافظة ستشهد خلال الاحتفال بعيدها القومي هذا العام، افتتاح العديد من المشروعات التي نُفّذت، خلال العام الماضي، في كل القطاعات الخدمية.

وبدأ المحافظ بافتتاح مشروع بقطاع الشباب والرياضة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث افتتح إحلال وتجديد الملعب الخماسي الكائن بمركز شباب مساكن إسكو، بحضور النائب الدكتور سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والذي يقع على مساحة 1500 متر، بتكلفة 700 ألف جنيه، ويستوعب مركز شباب إسكو أكثر من 60 ألف نسمة، ويشمل ألعاب متعددة بينها «كرة القدم، الكونج فو، الكاراتيه، الملاكمة»، والعديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ونشاط الكشافة.

افتتاح مركز التكامل الحسي بشباب أسكو

كما افتتح المحافظ مركز التكامل الحسي لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المركز، ويضم المركز تنميات «حسية، حركية، سمعية، بصرية»، كما يتبنى المركز العديد من الأنشطة المجتمعية، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة بلدنا أحلى، وعلم ابنك الرسم.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، توجه «الهجان» لوضع حجر الأساس لتوسعة مدرسة مسطرد الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة، وستكون التوسعة عبارة عن 28 فصلا، ويتكون المبنى من أرضي و4 أدوار؛ لتخفيف تكدس الطلاب داخل الفصول، والعمل على تهيئة الجو المناسب لهم أثناء يومهم الدراسي، كما تفقد مدرسة نجيب محفوظ المتميزة بتكلفة 6 ملايين جنيه.

افتتاح مدرسة بهتيم للتمريض

وافتتح محافظ القليوبية مدرسة بهتيم الثانوية الفنية للتمريض بالمركز الطبي المطور في بهتيم، بتكلفة 600 ألف جنيه، ليتم البدء بالعمل بها في العام الدراسي المقبل، واشتملت التجهيزات على توفير معدات ومعامل وعدد من الغرف، كما تفقد مصنع إنتاج منتجات ألبان ومشتقاتها، كجانب عملي للطلاب لتفعيل منظومة التعليم المزدوج.

وأثنى المحافظ على المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها والتي من بينها «الجبن بجميع أنواعه، والزبدة الفلاحي، والحلويات الشرقية والمخبوزات»، وتنافس هذه المنتجات في السوق المصري وتُنتج بأعلى جودة، لتساهم في تقليل عملية التصدير وتشجيع المنتج المحلي.

كما تفقد «الهجان» أيضا حجرة التربية العسكرية بحضور العميد السيد عبد الصمد، قائد المدرسة، وقام بتقديم شرح وافٍ عن أنشطة المدرسة العسكرية والتدريبات التي تتلقاها، لتعليمهم الانضباط والانتماء وحب الوطن.

بناء وإحلال وتجديد عدة مدارس بالقليوبية

وأشار محافظ القليوبية أن المحافظة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية، في تحقيق إنجازات كبرى في عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس، وهو ما سيُساهم خلال السنوات المُقبلة في حل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي غرب شبرا الخيمة، لتتناسب مع الطابع الأثري للقصر، بتكلفة 8 ملايين جنيه، واشتملت أعمال التطوير على إنشاء الأرصفة وتجميل السور أمام معهد التعاون الزراعي وأعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر، حتى تليق بالمنظر الجمالي العام المحيط بالقصر، تمهيدًا لافتتاحه.

كما اشتمل التطوير على إنشاء مرسى للمراكب لاستغلاله في الرحلات النيلية، ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد افتتاحه، وذلك في إطار حرص المحافظة على دفع الأعمال للانتهاء من المشروع لافتتاحه ليكون مقصداً سياحياً عالمياً على أرض المحافظة.

تطوير كوبري عرابي في شبرا الخيمة

وفي سياق متصل، تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، والذي تم إنشاؤه عام 1980.

ويُعد تطوير كوبري عرابي إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، لما يمثله من أهمية لكونه شرياناً رئيسياً لسكان شبرا الخيمة، والذي ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولاً لطريق مصر إسكندرية الزراعي، واشتملت أعمال التطوير على رفع كفاءته من إنارة حديثة، ووضع نيوجرسي منتصف الكوبري من الجهتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة «الهاندرل» بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري وأعمال الدهانات وأعمال الرصف وإصلاح وتغيير الفواصل الرئيسية المتهالكة بمنتصف الكوبري.

وصرح «الهجان» بأنه تم الانتهاء من أعمال تطوير كوبري عرابي بالكامل، تمهيداً لافتتاحه في الأيام القليلة المقبلة، ضمن حرص المحافظة على رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.

تطوير ورفع كفاءة مجرز غرب شبرا

وعلى صعيد آخر، في قطاع الطب البيطري تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يقع على مساحة 2850 مترا، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجار الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وأكد «الهجان» أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

تطوير ترعة الشرقاوية وكوبري منطي

واختتم محافظ القليوبية جولته بقطاع الموارد المائية والري، حيث تفقد أعمال تأهيل وتطوير ترعة الشرقاوية وإحلال وتجديد كوبري منطي، بتكلفة 145 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وتفقد البدء في أعمال الإحلال والتجديد للكوبري، بالإضافة إلى تدبيش جانبي الترعة بجوار الكوبري، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سُبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة مشروع تغطية الترعة البولاقية، بتكلفة 11 مليون جنيه وذلك بطول 545 مترا، وسيتم تغطية 330 مترا من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 11 مليون جنيه، حيث سيتم تغطية مسافة 215 مترا عن طريق منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مع استغلال المكان في إنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه للاستفادة منه وتجميله.

تطوير ملف النظافة في القليوبية

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية شهدت تطويرا في ملف النظافة خلال الفترة الماضية، حيث تم تشغيل المحطة الوسيطة بالقطاوي لخدمة مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه بطاقة استيعابية 2000 طن/يوم، ويتم متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بكافة أنحاء المحافظة، وخاصة مدينة شبرا الخيمة والمحاور الرئيسية بها، مثل «محور الفريق العصار، شارع أحمد عرابي، محور 135» وغيرها، للعمل على رفع المخلفات بصفة مستمرة، والحفاظ على نظافة الشوارع، والتأكيد على رفع تراكمات الأتربة من جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 حديقة بمحور العصار وإعادة تركيب ودهان البلدورات.

وقامت وزارة البيئة بدعم المحافظة بعدد 6 عربات 52 م3، وعدد 3 لودر مفصلي 3 م3 لخدمة منظومة النظافة بمدن كفر شكر وطوخ و القناطر الخيرية، وتم التسليم للمحافظة بحضور وزيرة البيئة بتاريخ 3/6/2020، وتم التنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لدعم المنظومة من خلال قرض ممول من البنك الدولي لغلق مدفن أبو زعبل وتشغيل مدفن العاشر من رمضان وتجهيز البنية الخاصة به، وإعداد دراسة فنية بشأن تطوير منطقة العكرشة بقيمة حوالي 108 ملايين دولار، وتم التنسيق مع بنك فيصل الإسلامي لدعم المحافظة، وتم بالفعل دعم المحافظة بعدد 2 سيارة نقل مخلفات سعة 50 طنا بتكلفة قدرها 7 ملايين جنيه مساهمة من البنك.

رفع كفاءة المنطقة الاستثمارية في بنها

كما تم رفع كفاءة وتجميل المنطقة المحيطة ومدخل المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها، ودعم منظومة النظافة من خلال تجربة صناديق للقمامة، وتعتبر هذه المنظومة حديثة من نوعها، حيث تم توريد صندوق صديق للبيئة بغطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس لمنع النباشين من العبث فيه، كما تقرر تجهيز 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق، وتم التوجيه بتعميم التجربة على جميع المراكز والمدن والأحياء اعتبارا من الخطة الاستثمارية القادمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل.