وزير المالية: صندوق النقد لم يفتح ملف دعم رغيف الخبز والسلع التموينية

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تردد من شائعات بشأن مطالبة صندوق النقد الدولي، الدولة المصرية بإلغاء دعم رغيف الخبز والسلع الغذائية، معربًا عن أسفه الشديد من حديث البعض عن ملف تفاوض مصر مع الصندوق دون امتلاك المعلومة الدقيقة الحقيقية، مضيفًا: «من تحدثوا عن مطالبة الصندوق بإلغاء دعم رغيف الخبز والسلع التموينية، روجوا لكذب وافتراء إما بدون قصد وعن جهل أو بقصد لعمل حالة في المجتمع»، فالصندوق لم يطلب هذا.

صندوق النقد متفهم وجود شبكة حماية اجتماعية قوية

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه مسؤول أمام الله عز وجل وأمام الشعب المصري عن ما أقوله، إذ أن صندوق النقد الدولي لم يفتح ملف الدعم لرغيف الخبز والسلع التموينية مع مصر، بل على العكس، قال إنه متفهم وجود شبكة حماية اجتماعية قوية تساند الفئات الأكثر تأثرا بالموجة التضخمية ويدعمها ويدعم الحكومة للاستمرار في ذلك.

صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء مبادرات الحماية الاجتماعية

وأوضح وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي لم يتحدث عن إلغاء مبادرات الحماية الاجتماعية، بل فقط عمليات الإدارة لها سواء من البنك المركزي أو وزارة المالية، فإطلاق تلك المبادرات حق أصيل للدولة المصرية، لا حق لأحد أن يتدخل فيه، مؤكدًا أن الوزارة تبحث مع الصندوق الأفضل للسياسة المالية في عملية إدارة تلك المبادرات، والمناقشات جارية مع الصندوق الآن وتسير في اتجاه مطمئن، ولدينا خطة تحدثنا مع الصندوق عنها وتوافق معنا فيها.