أندريه زكي يترأس المجلس الإنجيلي العام لمناقشة مشروع قانون الأسرة للأقباط

اجتمع أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وبحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وذلك بمقر رئاسة الطائفة، لمناقشة عدد من التقارير الإدارية والقانونية الهامة لشؤون الطائفة الإنجيلية في مصر.

الطائفة الإنجيلية

وسلم رئيس الطائفة الإنجيلية، عقد ملكية مدرسة الغردقة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، إلى الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي.

تطورات مشروع قانون الأسرة للأقباط

وفي بداية اللقاء، تم عرض بعض التصميمات الهندسية المقترحة للمباني الخاصة بقطعة الأرض التي تسلمتها الطائفة الإنجيلية بمصر، في الخامس من يوليو الماضي، والتي تم تخصيصها لرئاسة الطائفة الإنجيلية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 4000 متر، كما تم عرض آخر تطورات مشروع قانون الأسرة للأقباط، وتم مناقشة كافة المواد والبنود والإجراءات الخاصة بالخطبة والزواج والطلاق والمواريث، من جانب الطائفة الإنجيلية.

وفي نهاية الاجتماع، تم عرض تقرير عن تجديدات ونشاط بيت أجابيه، التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية، أحد أكبر بيوت المؤتمرات بوادي النطرون.