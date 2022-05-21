أندريه زكي يشهد ختام «سلام» بالإسكندرية.. أول مهرجان للأفلام القصيرة

اختتم مهرجان «سلام» للأفلام القصيرة، اليوم السبت ببيت السلام بالعجمى فعاليات نسخته الأولى، برعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ويترأس دورته الأولى الفنان الكبير لطفي لبيب.

جاء المهرجان تحت شعار «تجديد»، تجديد الفكر، وتجديد دوائر الصناعة بدماء ومواهب جديدة، وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي الذي لا بد و أن يواكب العصر فى جودته وأسلوبه، لخلق مساحة جديدة لتبادل الخبرات وتقديم المواهب الجديدة، وهنا يدعم مجلس التربية المسيحية بالكنيسة الإنجيلية، برئاسة القس إيهاب طلعت، وبيت السلام بالعجمي فكرة الإنتاج الهادف.

وقال رئيس الإنجيلية، في كلمته بالمهرجان: «الفن الحقيقي يعيد قرائة الواقع، وهو القوة المؤثرة التي تضيف للأشياء قيمتها، وعلينا أن نعلم اننا القيمة الحقيقية وليست المادة، ونحن اليوم نشجع ونساند جميع التجارب الفنية التي تهدف لرفع وعي الأجيال الجديدة، وتدعم مجتمعاتنا».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «سعيد بنجاح المهرجان، وفخور بحضور الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي نعتز ونفخر بفنه ورسالته الحقيقية، التي تظهر من خلال أعماله الفنية الراقية».

كما شارك بالمهرجان، الكاتبة والناقدة السينمائية الأستاذة ماجدة موريس، والسيناريست هاني فوزي، وعدد من صناع الأفلام المسيحيين من مصر والعالم العربى بإنتاجهم من الأفلام القصيرة في المسابقة الرسمية التي تنقسم فروعها لـمسابقة الفيلم القصير، مسابقة الفيلم القصير بالموبايل «تم تصويره بالكامل بالهاتف»، مسابقة تطوير النصوص.