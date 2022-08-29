حريق هائل في عقار بسيدي بشر بالإسكندرية دون وقوع إصابات

نشب حريق هائل في عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية، حيث تصاعدت الأدخنة ما تسبب في ذعر المارة وسكان العقار الذين تركوا منازلهم خوفا من امتداد النيران إليها، فيما يجري السيطرة عليه في الوقت الراهن دون وقوع إصابات.

حريق بعقار سيدي بشر بالإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد نشوب حريق بأحد العمارات السكنية في سيدي بشر شرق الإسكندرية.

تفاصيل حريق سيدي بشر في الإسكندرية

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ شرق الإسكندرية، حيث يجري السيطرة على النيران لإخمادها قبل امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق في عقار سكني بسيدي بشر، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات، بينما اقتصرت الخسائر على الممتلكات المادية في المكان.

محاولات السيطرة على حريق العقار

وقال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، لـ«الوطن»، إن الحريق وقع في عقار بسيدي بشر، وتم التحرك سريعا من قبل قوات الحماية المدنية والإسعاف ورجال الحي للسيطرة عليه قبل وقوع أي إصابات أو امتداده إلى العقارات المجاورة، مؤكدا عدم وجود إصابات حتى الوقت الراهن، بينما تجري عملية الإطفاء حاليا.