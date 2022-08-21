«الداخلية» توضح سبب حريق كارفور الإسكندرية: «ماس في الشفاط»

كشفت أجهزة الأدلة الجنائية التي انتدبتها النيابة العامة، بعد فحصها للحريق الذي اندلع بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية «كارفور»، أنه جاء نتيجة حدوث عطل بالكابل الرئيسي المغذي للمركز التجاري منذ ثلاثة أيام، وعقب إصلاحه اليوم، تم توصيل التيار الكهربائي.

زيادة الأحمال وسوء الحالة الفنية للأسلاك الكهربائية

وكشفت أجهزة الأدلة أنه لزيادة الأحمال، أدى ذلك لحدوث ماس في أحد التوصيلات الكهربائية الواصلة من الشفاط الرئيسي لأحد الشفاطات الفرعية، فضلًا عن سوء الحالة الفنية للأسلاك الكهربائية.

وتبين من المعاينة أن بعض الأسلاك موصلة بطريقة يدوية وبدون مراعاة مواصفات الأمان الفنية، ولوجود فوم مضغوط وطبقة عازلة من النسيج المقوي المغطي بالطلاء بسطح المركز ساعد ذلك على انتشار الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف فور ورود بلاغ يفيد بوجود حريق في مول كارفور بوسط المدينة، والذي يعد أكثر الأماكن إقبالاً من المواطنين خلال فصل الصيف.

رواية شهود العيان

وبحسب روايات شهود العيان بالمنطقة، فإن الحريق كان يظهر من المكان الخاص بملاهي الأطفال، بينما لم يتحدد بعد مصدر الحريق، إذ أخلى مسؤولي المول المكان سريعًا، مستخدمين كل سلالم الطوارئ، فيما سادت حالة من القلق والرعب في نفوس المتواجدين خوفًا من حدوث مكروه لأحد بالداخل وسقوط ضحايا، نظرا لآلاف الأشخاص المتواجدة به.

إصابات حريق كارفور

وبلغت حصيلة إصابات حريق كارفور الإسكندرية 5 أشخاص، منهم حالة اختناق أحد رجال الحماية المدنية وآخر لأحد المواطنين تمثل في كسر في القدم، أثناء محاولته الهرب من الحريق.

استعدادات المحافظة فور اندلاع الحريق

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات، فور اندلاع حريق كارفور الإسكندرية، تحسبًا لأي تداعيات، نظراً لضخامة المشهد الذي آثار رعب المواطنين قبل أن يتم السيطرة عليه وتتم عمليات التبريد، فيما يجرى الآن حصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات نظراً لآثار الحادث الضخم.