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مصدر أمني ينفي نشوب حريق بإحدى كنائس منطقة العماروة في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
08:35 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى بثه على أحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب حريق بإحدى الكنائس بمنطقة العماروة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.

وأكد المصدر، أن ما جرى تداوله فى هذا الصدد، عارٍ من الصحة، موضحا أن الكنيسة المشار إليها كائنة بأحد العقارات السكنية، ونشوب حريق محدود بقطعة من القماش «ملاءة»، بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بالدور الثالث بذات العقار، وتم إخماده فى حينه بمعرفة الأهالي.

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بقلم محمد بركات