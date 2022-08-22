مصدر أمني ينفي نشوب حريق بإحدى كنائس منطقة العماروة في الإسكندرية

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى بثه على أحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب حريق بإحدى الكنائس بمنطقة العماروة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.

وأكد المصدر، أن ما جرى تداوله فى هذا الصدد، عارٍ من الصحة، موضحا أن الكنيسة المشار إليها كائنة بأحد العقارات السكنية، ونشوب حريق محدود بقطعة من القماش «ملاءة»، بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بالدور الثالث بذات العقار، وتم إخماده فى حينه بمعرفة الأهالي.