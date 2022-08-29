حريق الهانوفيل في الإسكندرية.. أب وأم يضحيان بحياتهما لإنقاذ أبنائهما

ليلة حزينة عاشتها الإسكندرية بسبب حريق الهانوفيل، والذي جسد معاني الحقيقية للأبوة والأمومة ومعاني التضحية من أجل الأبناء، فقد لقي الأب والأم مصرعهما بعد أن حاولا إنقاذ أبنائهما من الحريق الهائل الذي شب بشقتهما، وكان أول ما فكرا فيه هو كيفية إنقاذ أطفالهما الثلاثة حتى وإن كان على حساب حياتهما، فنجحا في ذلك عقب إلقائهما للأبناء من الطابق الخامس، لينتشلهم الجيران على مراتب إسفنجية، ثم ألقى الاثنان بأنفسهما بعد ذلك، غير أنهما لقيا مصرعهما نتيجة انقطاع المراتب خلال عملية الإنقاذ الأولى لأبنائهما.

تفاصيل حريق الهانوفيل غرب الإسكندرية

وبدأت واقعة حريق الهانوفيل غرب الإسكندرية، حين شب حريق في شقه سكنية في شارع قصر القويري بنطاق منطقة الهانوفيل التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، وعلى إثرها ألقى الأب أبناءه من الدور الخامس، ليقوم الجيران بالتقاطهم على مراتب، ونجا الأطفال قبل أن يلقيا الأب والأم بأنفسهما، إلا أن حياتهما انتهت عند ذلك المطاف لعدم قدرة الجيران على نجدتهما، رغم محاولات الأهالي ورجال الحماية المدنية والإسعاف.

شهود عيان يروون تفاصيل حريق الهانوفيل في العجمي

«أم وأب رموا عيالهم من الشباك من شدة النار».. هكذا قالت نبيلة عبد العليم، شاهد عيان على الواقعة في بث مباشر من تلك المنطقة على صفحتها الشخصية، لتروي تفاصيل حريق الهانوفيل في الإسكندرية.

وأوضحت أن أكبر الأطفال عمره 7 سنوات، وأصغرهم لم يتعد أشهر من عمره، مشيرة إلى أن الأب والأم ألقيا بأطفالهما أولا، حيث استلقاهم الجيران عبر المراتب الإسفنجية، والتي انقطعت نتيجة ذلك العمل، ثم ألقى الاثنان بأنفسهما إلا أنهم وقعا مغشيا عليهما نتيجة انقطاع المراتب.

الأمر ذاته أكدته فاطيمة أبو القاسم، أحد شهود العيان، والتي أكدت وفاة الرجل وزوجته بعد إلقاء الأطفال من بلكونة الشقة المشتعلة: «حدف ولاده التلاتة من الخامس والناس مسكتهم».

معاينة حريق الهانوفيل

وتلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغا بالحريق على إثرها انتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو قير، قبل أن يرد إخطار لاحق للقسم من مستشفى العجمي يفيد بمصرع 2 من المصابين، وهما خليل إبراهيم خليل السويفي، 36 عاما، وولاء جابر أحمد، 34 عاما.

وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.