مد تسجيل الهاتف على البطاقات وتطوير الرياضة.. أبرز ما جاء في «اليوم»

استعرض برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، عددا من الأخبار المحلية المهمة التي تمس حياة المواطنين، من بينها إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين، إذ ذكر طلعت حسن، مدير مديرية التموين بالجيزة، خلال مداخلة بالبرنامج، أن وزارة التموين، أكدت مد فترة تسجيل أرقام الهاتف المحمول لبطاقات التموين حتى 30 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن أرقام الهاتف تستخدم في التواصل بين الوزارة والمواطن، من خلال رقم المواطن المسجل باسمه.

اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي والمشاط

كما تناول «اليوم» أيضًا، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إذ أن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي، في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ، ووجّه الرئيس بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز العمل المناخي، وعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء، والعمل المناخي، أمام الرئيس السيسي.

اجتماع أشرف صبحي مع سفراء الدول الأسيوية

كما استعرض البرنامج، الاجتماع الموسع للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من سفراء الدول الآسيوية، والوفود المرافقة لهم، بحضور السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، إذ جاء الاجتماع، للتباحث حول آليات التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، والدول الآسيوية المختلفة من خلال تقييم التعاون الراهن، وطرح تصورات جديدة متعلقة بتعزيز أطر التعاون في الفترة المقبلة.