أشرف صبحي يهنئ وزيرة الشباب الأسترالية: نتمنى مزيدا من التعاون المثمر

يتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع وزيرة الشباب في الحكومة الأسترالية، المصرية عزة محمود فوزي، والملقبة بـ«آن علي»، من خلال السفارة المصرية بدولة أستراليا.

أول مصرية تتولى منصبا وزارى بأستراليا

وهنّأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الوزيرة عزة محمود فوزي التي تولت منصب وزير الشباب عن حزب العمال الأسترالي، كأول مصرية عربية مسلمة تتولى منصبا وزاريا في تاريخ أستراليا.

تعاون بين وزارتي الشباب في مصر وأستراليا

وأرسل وزير الشباب والرياضة، خطابًا رسميًا لوزيرة الشباب الأسترالية عبر البعثة الدبلوماسية المصرية في أستراليا، أعرب فيه عن تمنياته لها بالنجاح في المهام والتكليفات المسندة لها، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المثمر مع وزارة الشباب بأستراليا خلال الفترة المقبلة، وتكثيف البرامج والمشروعات المشتركة المقدمة للنشء والشباب؛ تأكيدًا على عمق العلاقات بين الجانبين المصري الأسترالي.

يشار إلى أن وزيرة الشباب الأسترالية عزة محمود فوزي حسيني علي السروجي، من مواليد محافظة الإسكندرية في عام 1967 وهاجرت أسرتها إلى أستراليا وهي بعمر عامين، وتعتبر أول مسلمة تتولى منصب وزاري في تاريخ استراليا.

وعاشت الوزيرة الأسترالية المصرية الأصل، بين مصر وأستراليا واستعادت في عام 2016 جنسيتها المصرية، وحصلت عزة خلال دراستها على عدد من الشهادات منها بكالوريوس في الفنون من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1990 ميلاديا، كما حصلت في أستراليا على عدد من الشهادات العلمية والجوائز منها، جائزة العميد لأفضل باحث جديد من جامعة Edith Cowan University عام 2008، والتي تخرجت فيها عام 1994 بمادة الأدب الإنجليزي، ثم ماجستير عام 1996 بالمادة نفسها، وبعدها بعامين بدكتوراه في الفلسفة من ذات الجامعة.

كما حصلت في 2009 على (جائزة النشر) من المعهد الأسترالي لمحترفي الاستخبارات المهنية، وأسست بعد تعيينها في «مجلس العلاقات العربية- الأسترالية» التابع لوزارة الخارجية.