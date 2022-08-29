جريمة «جزيرة الدهب».. تفاصيل ساعات الرعب والألم في مقتل فتاة وصديقتها بالجيزة

وقعت جريمة مروعة، قبل 48 ساعة على ضفاف النيل، بين منطقتي الدقي والجيزة، راح ضحيتها فتاتان، كانت بدايتها قصة حب بين شاب وإحداهما، في جزيرة الدهب، انتهت بمقتلها وصديقتها، وظهر الجثمانان طافيين فوق مياه النيل، هكذا سجلت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل جريمة السبت الماضي.

الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت قيادة اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت اللغز في 48 ساعة، وتوصلت الى مرتكب الواقعة، تفاصيل كثيرة سجلتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، وجاءت كما يلي:

جثة طافية فوق مياه النيل

عقارب الساعة كانت تشير الى الثامنة صباح السبت الماضي، كان المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي آنذاك، داخل ديوان القسم، بينما يتابع إجراءات ترحيل متهمين إلى النيابة العامة، حضر 5 أشخاص إلى القسم، ويبدو عليهم علامات الدهشة، وبمجرد ما شاهدوا رئيس المباحث، قال أحدهم له: «يا باشا فيه جثة عايمة فوق المياه.. واضح إنها جثة بنت».

بمجرد انتهاء حديث هؤلاء الأشخاص، توجه المقدم عمرو فاروق، بصحبة قوة من وحدة مباحث القسم، وأثناء سيره، أخطر رجال الإنقاذ النهري، وبعد نحو 10 دقائق، وصل إلى مكان العثور على الجثمان، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة، وعلى بعد أمتار، شاهد رجال المباحث جثة لفتاة أخرى، وتمكنوا من انتشال الجثمان الآخر.

جرح قطعي في الرأس

بمجرد الانتهاء من انتشال الجثامين، أبلغ المقدم عمرو فاروق، تفاصيل البلاغ للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة، بالتفاصيل، وما هي إلا دقائق معدودة، وحضر اللواء عبد العزيز سليم، وكان برفقته اللواء علاء فتحي نائبه، والعميد هاني شعراوي، رئيس المباحث الجنائية، لقطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل، مفتش مباحث وسط الجيزة.

وناظر مدير المباحث الجثمانين، إذ تبين الآتي: «الجثة الأولى لفتاة، لم تتجاوز الـ18 عاما، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، الجثة الثانية، لفتاة لكنها في العقد الثالث من عمرها، مصابة بجرح في الرأس».

وهنا رجح اللواء عبد العزيز سليم، أن هناك شبهة جنائية، وأن شخصا أغرق الفتاتين، وإحداهما قاومت، فدفعها، فسقطت على «حجر» وأصيبت بجرح في الرأس أفقدها الوعي، وماتت غرقا.

اختفاء ملابس الضحايا.. وتشريح الجثامين

بينما كان اللواء عبد العزيز سليم يستكمل فحص مسرح الجريمة، عقب الانتهاء من مناظرة الجثامين، حضر محقق النيابة، وقرر عرض الجثمانين على الطب الشرعي، لتشريحهما، لبيان أسباب الوفاة، ودار حوار بينه وبين رئيس المباحث المقدم عمرو فاروق، وكان الحوار يتضمن استعراض ما أسفرت عنه التحريات، وجاءت كالتالي: «اختفاء ملابس الضحايا، ولا توجد بحوزتهما متعلقات شخصية، وأيضا الكاميرات أكدت أن الجاني قتلهما في مكان بعيد عن العثور على الجثامين، كما أكدت أن مرتكب الواقعة، تخلص منهما قبل عدة ساعات من العثور عليهما».

السر في جزيرة الدهب

لم ينته حوار رئيس المباحث ومحقق النيابة العامة، وحضر شاب في العقد الثالث من عمره، إلى مكان العثور على الجثامين، وبمجرد أن شاهد جثة إحدى الفتيات، انطلقت الصرخات منه، قائلا: «أختي حبيبتي... أختي.. قالت ليا هتروح تستحمى.. رجعت جثة هي وصاحبتها».. بهدوء تعامل معه المحقق ورئيس المباحث، وبدأوا في مناقشته، وتبين أنه يعمل سائقا، وأن إحدى الضحيتين شقيقته، والأخرى صديقتها، لم يتهم أحدا بقتلهما.

وأضاف أنهم مقيمون في جزيرة الدهب بمنطقة قسم الجيزة، ولم يستكمل السائق حديثه، وحضر شاب، أخبر رئيس المباحث والمحقق، أنه شاهد شابين يتخلصان من ملابس الفتاتين، وأدلى بأوصافهما، وتحركت قوة من المباحث على المكان الذي أرشد عليه ذلك الشاب، وتبين أنها ملابس الضحايا، وتعرف عليها السائق، شقيق فتاة إحدى الضحيتين.

وعلى الفور انطلقت مأمورية من مباحث الدقي، وبدأت التحري عن الفتاتين، ومواصفات الشابين المشتبه فيهما، بمنطقة جزيرة الدهب، محل إقامة الضحايا، وتبين أن أحد المشتبه فيهما تربطه علاقة عاطفية بإحدى الضحايا، وشاهده عدد من الجيران بصحبة إحدى الضحايا قبل قتلها بدقائق.

قصة حب وراء القتل

لم تمر دقائق.. وتمكنت القوات من تحديد هوية مكان إقامة الشاب المشتبه به، وجرى استئذان النيابة العامة لضبطه، واستجوابه، لما ورد في تحريات المباحث، وألقى القبض على المشتبه فيه الرئيسي، وتم اقتياده لرئيس المباحث، وبدأ في استجوابه ومناقشته في حضور محقق النيابة، ودون مقدمات اعترف بالتخلص من الفتاتين.

وكشف عن تفاصيل الجريمة في محضر الشرطة، قائلا: «يا باشا كان فيه قصة حب بيني وبين واحدة فيهم، وكنت عايز اتجوزها بالعافية، وحصلت بينا خناقة رميتها في الميه غرقت ماتت، ولقيت صاحبتها عايزة تهرب وتبلغ عني.. مسكتها ورميتها هي كمان بس وقعت على حجر، واتصابت وماتت.. وأخدت الهدوم بتاعتهم، وروحت لواحد صاحبي.. وطلبت منه يساعدني إن احنا نتخلص من الهدوم دي.. وفعلا روحنا رمينا الهدوم واخدت التليفونات.. قلت علشان محدش يشك إن هي جريمة قتل، وان هما ماتوا غرقانين.. بس ده كل اللى حصل».. ألقى القبض على الشاب المشتبه فيه الآخر.. وتمت إحالتهما للنيابة التي تباشر التحقيق.

الإعدام ينتظر المتهم

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة، هي الإعدام، هكذا تحدث الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، مؤكدا أنه طبقا للمادة 234، من قانون العقوبات، سينفذ حكم الإعدام على مرتكب الجريمة، لأنه طبقا لما ورد في تحريات المباحث، وأيضا اعترافاته، وأقوال الشهود، فإن هناك جريمة قتل عمد، وأنه أزهق روحا بدون وجه حق.