ندب الطب الشرعي لكشف غموض العثور على جثة فتاة بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة في محافظة القليوبية بسرعة فحص بلاغات التغيب عن الفتيات خلال الفترة الماضية وتكليف أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية لكشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة على طريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي وطلبت من أجهزة الأمن التحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لفحص الجثة ومحاولة تحديد هويتها وبيان سباب الوفاة وملابساتها

لغز العثور على جثة فتاة بالخانكة

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة مركز شرطة الخانكة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها.

تفاصيل العثور على جثة فتاة بالخانكة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد في تحقيق الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة، وجاري فحص بلاغات الغياب للفتيات والسيدات خلال الفترة الماضية.