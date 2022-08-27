مصرع سائق وزوجته انقلبت بهما سيارة بطريق الواحات في الجيزة

لقى سائق وزوجته مصرعهما نتيجة انقلاب سيارة يستقلانها بطريق الواحات في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن انفجار إطار السيارة أدى إلى انقلابها، ما أسفر عن مصرعهما، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ومتوفين بالكيلو 190 طريق الواحات

تلقى قسم شرطة الواحات بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ومتوفين بالكليو 190 طريق الواحات المتجه لمدينة أكتوبر، انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى محل الواقعة، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال الفحص انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لانقلابها، ومصرع قائدها سائق، وزوجته ربة منزل.

إعادة حركة السير لطبيعتها

تمت إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأُخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائباه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق

وقدمت الإدارة العامة للمرور، عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة، وهو ما أكده عليه اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن».