العثور على جثة مسن داخل حديقة بالشرقية.. وتحريات لكشف غموض الواقعة

عثر رجال الشرطة على جثة مسن متوفى داخل إحدى الحدائق بمنطقة العاشر من رمضان في الشرقية، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المسن المتوفى، وأمرت بنقله إلى مشرحة المستشفى، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

جثة داخل حديقة

بداية الواقعة التي شهدتها منطقة العاشر من رمضان، كانت باكتشاف أحد الأهالي وجود جثة لمسن داخل إحدى الحدائق، وأبلغ رجال الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين من خلال مناظرة الجثمان أن المتوفى مسن ويرتدي كامل ملابسه، وقد فارق الحياة، كما أن التحريات الأولية في الواقعة تشير إلى أن الوفاة طبيعية.

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وناظرت جثمان المتوفى وأمرت بنقله الى مشرحة المستشفى، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما يجري رجال الشرطة تحريات مكثفة لمعرفة هوية المسن المتوفى والوصول إلى أهله.