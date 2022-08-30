«اتحاد الجمعيات الأهلية» يقترح تدريب أطقم التمريض لسد العجز بالوحدات الصحية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك بعض الاقتراحات بتدريب التمريض ورفع قدراتهم، لسد العجز في الوحدات الصحية في الأماكن النائية، لافتًا إلى أنّ الجمعيات الأهلية تعمل على المساعدة في سد العجز من خلال المساهمة في الوحدات المتنقلة التي تجوب المناطق النائية التي يصعب توفير عيادات ثابتة بها.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

وأوضح «عبدالقوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة تضمن حوافز إيجابية للسيدات اللاتي يلتزمن بتنظيم الأسرة بوثيقة تأمين تصل إلى 60 ألف جنيه، لافتا إلى أنّ الوثيقة سيتم العمل بها بعد الانتهاء من دراستها القانونية.

الاتحاد يقترح توفير حوافز للأسر لمواجهة الزيادة السكانية

وأشار الدكتور طلعت عبدالقوي إلى أنّ الاتحاد اقترح توفير حوافز للأسر من خلال تخفيضات في المواصلات وعضويات في مراكز الشباب وغيرها من المميزات، إضافة لدعم القرى الأكثر التزامًا بتنظيم الأسرة، موضحًا أنّ التجربة الصينية في حظر الإنجاب إلا بعدد محدد يصعب تطبيقها في مصر، في ظل احترام مصر لحقوق الإنسان، وغير مقبول فرض عقوبات على أي زيادة في السكانية فالتعليم والصحة حق لكل مواطن.

سن الزواج الرسمي

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنّ هناك مشروعات قوانين تشدد على مواجهة الزواج المبكر أو عمالة الأطفال وغيرها من الظوارهر التي يصعب تقبلها، مضيفًا أن سن الزواج محدد بـ18 عاما؛ لتوثيق الزواج والبعض يحاول التهرب من تنفيذ النص القانوني بتزويج الفتيات في سن 15 سنة من خلال عقد عرفي إلى أنّ تصل الأم إلى 18 سنة، لكن أدى ذلك لكوراث، واقترح المجلس تشديد العقوبة على ولي الأمر والمأذون في حالات زواج القاصرات.