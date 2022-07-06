«الصحة» تتابع توافر الأطباء ووسائل تنظيم الأسرة بمستشفيات كفر الشيخ

نظم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان حملات لمتابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات وكذلك توافر الأطباء والتمريض المدربين على معايير تنظيم الأسرة بوحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية لخطة عمل تنظيم الأسرة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

خطة المرور على عدد من المحافظات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة المرور تضمنت محافظات الفيوم، وكفر الشيخ، وبنى سويف، و المنيا، والأقصر، و أسوان، و سوهاج، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، وذلك من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة للوقوف علي مدى توافر الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً طويلة المفعول، و أيضًا توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدات والمواد الإعلامية اللازمة للتوعية، لافتًا إلى أن الوزارة نفذت أول زيارة إشرافيه لمحافظة الفيوم خلال شهر يونية الماضي.

المرور على 4 إدارات صحية بكفر الشيخ

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن القطاع قام بالمرور الإشرافي على أربع إدارات صحية بمحافظة كفر الشيخ، وهم: «كفر الشيخ - ودسوق- وقلين - والرياض»، موضحًا أنه تم المرور 8 وحدات صحية و3 مستشفيات عامة وعيادتين متنقلتين بالمحافظة، ويأتي هذا من منطلق الاهتمام بالقضية السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية .

وأضاف «عباس» أنه خلال الزيارة تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من «المشورة و صرف و تركيب الوسائل»، وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم على تقديم المشورة ومعايير صرف الوسائل المسموح بها للممرضات، و تطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل مع المنتفعات، لافتاً الى ان فريق المرور قام بإجراء استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة آراءهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التي تم زياراتها.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، إنه تم متابعة توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بعد الولادة مباشرة لتجنب الحمل غير المرغوب فيه و التي يطبقها القطاع حالياً بالتعاون مع قطاع العلاجي و المستشفيات العامة و المركزية بالمديريات كخطوة جادة في هذا الشأن وذلك من خلال تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة أو حدوث الإجهاض، والذي يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان لحماية السيدات، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وأشارت الدكتورة دعاء محمد علي رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، أنه تم عقد اجتماع عقب الزيارة الإشرافية بحضور الدكتورة الهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ وفرق الإشراف للتغلب على التحديات التي تواجه تقديم الخدمة بالمحافظة، ولعرض المستهدفات الجديدة للخطة التي من شأنها رفع درجة الوعى بوسائل تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية.