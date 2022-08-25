رمضان عبدالمعز عن تنظيم الأسرة: الكثرة مذمومة في القرآن والقلة ممدوحة

علق الشيخ رمضان عبدالمعز، على كتيب «تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه»، للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي، قائلا: «قرأت سطرين من الكتيب، قال فيهما الشيخ طنطاوي، إننا نعيش في عصر لا تتنافس فيه الأمم بكثرة أفرادها، ولا باتساع أراضيها، لكن نعيش في عصر تتنافس فيه الأمم بالاختراع والابتكار، ووفرة الإنتاج والتقدم العلمي بشتى صوره وألوانه، هذا التقدم الذي يجعل احتياج الغير إليك».

نعيش في عصر لا تتنافس فيه الأمم بكثرة أفرادها

أضاف «عبدالمعز»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «DMC»، اليوم، أن العبرة ليست بكثرة أعداد الأمم، مستشهدا بقوله تعالى: «كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ»، لافتا أنه عند إجراء بحث قرآني سيتبين بأن معظم الكثرة مذمومة في القرآن والقلة ممدوحة في القرآن».

من جانبه أشاد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، بكتيب «تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه»، قائلا إن البعض يقول بأن تنظيم النسل يتعارض مع قضاء الله وقدره، بينما الشيخ طنطاوي ذكر في كتابه بأنه لايتعارض مع القضاء والقدر.

تنظيم الأسرة لا يتعارض مع قضاء الله وقدره

واقتبس «تمام»، خلال لقاء بنفس البرنامج، جزءا من حديث الشيخ طنطاوي في كتيبه، والذي قال فيه : «نحن مطالبون دينيا وعقليا بمباشرة الأسباب التي شرعها الله تعالى لنجاحنا في الحياة مع إيماننا المطلق بأن ما قدره الله تعالى وقضاه لابد أن يكون إلا أن ما قدره الله تعالى وقضاه نحن لا نعلمه ولا نعرفه لأن مرده إليه سبحانه لأنه علام الغيوب».

وواصل «تمام» اقتباسه من كتيب الشيخ طنطاوي، قائلا: «فإذن تنظيم الأسرة لا يتعارض إطلاقا مع القضاء والقدر لأن ما قدره الله نحن لا نعلمه ولكن نباشر في الأسباب التي شرعها لسعادتنا».