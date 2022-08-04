«التضامن»: 108 جمعيات أهلية تشارك في «2 كفاية» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

قال أحمد يونس منسق برنامج 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الزيادة السكانية تلتهم جزءً كبيرا من التنمية، حيث جرى إطلاق مشروع «2 كفاية»، عام 2019 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغيير الفكر والسلوكيات والشائعات المغلوطة عند الأسرة لتحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة، لافتًا إلى وجود 108 جمعيات أهلية تشارك في المشروع وتقدم خدمات التوعية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «يونس»، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج 8 الصبح، على قناة «dmc»، أنّ المشروع يعمل منذ 3 سنوات في 10 محافظات هي الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب، من الجيزة حتى أسوان إلى جانب حي الأسمرات ومحافظة البحيرة.

توعية مليون أسرة

وتابع منسق برنامج 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي: «استهدفنا ما يقارب مليون سيدة، في الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، التي تدعمها وزارة التضامن بدعم نقدي مشروط بأهمية التعليم والتردد على الوحدات الصحية».

وأردف منسق برنامج 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي: «نعمل على أكثر من محور، مثل التوعية وتقديم الخدمات، في إطار التوعية، عبر حملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية داخل العزب والقرى والنجوع، إذ تصحح المثقفة الاجتماعية بعض المفاهيم».

65 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية في 10 محافظة

وأشار، إلى وجود 108 جمعيات أهلية تشارك في المشروع وتقدم خدمات التوعية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة: «لدينا 65 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية في 10 محافظة، وفي الفترة المقبلة سنصل إلى 400 عيادة من خلال مشروع ضخم أطلقه الرئيس السيسي وهو تنمية الأسرة، كما نتواصل مع الفاعلين في القرى والنجوع ونقدم التوعية لهم حتى يقوموا بتوعية الأهالي لأن تأثيرهم قوي».