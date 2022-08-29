«الجمعيات الأهلية»: نسبة الأمية لدى السيدات وصلت لـ33% والذكور 19%

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ظاهرة التسرب من التعليم تسبب أزمة لابد من مواجهتها، إذ يكتفي البعض بوصول الفتاة للمرحلة الإعدادية وتزويجها في سن الصغر وهو أمر غير قانوني، مثل عمالة الأطفال التي تسبب مشكلات كبرى يصعب معالجتها، أبرزها زيادة نسبة الأمية في المجتمع.

نسبة الأمية في السيدات وصلت لـ33%

أوضح «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC» أن نسبة الأمية لدى السيدات وصلت إلى 33% وفي الذكور 19% بمتوسط 25%، ما يعني أن ربع عدد السكان أميين، مضيفا أنه أمر لا يمكن تقبله لأن الدستور ينص على أن الدولة ملتزمة بالقضاء على الأمية بكل أنواعها من خلال تعاون الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني.

محو الأمية شرطا للتخرج من الجامعة

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون محو الأمية شرطا للتخرج من الجامعة أو الحصول على فرصة عمل، وسيؤدي ذلك للقضاء على جزء كبير من الأمية، موضحا أن جدية التعليم والاهتمام بتقديم تعليم حقيقي من أهم السبل في مواجهة الأمية «عندنا شباب حاصلين على الإعدادية لا يجيدون القراءة والكتابة».

معدل النمو الاقتصادي قفز إلى 6.6%

وأكد أن معدل النمو الاقتصادي قفز إلى 6.6% ويجب أن نعمل على زيادته مع خفض معدل النمو السكاني، وتوفير وسائل تنظيم أسرة على مستوى الجمهورية بأفضل شكل ممكن، مع وجود خطاب إعلامي وديني مستنير وعدم التعامل مع قضية الزيادة السكانية بشكل موسمي.