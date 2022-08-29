مستقبل وطن يعقد اجتماعا لأمانة الشؤون البرلمانية استعدادا لدور الانعقاد المقبل

شهدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لأمانة الشؤون البرلمانية للحزب.

وقال مستقبل وطن في بيان، إن ذلك جاء بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وممثل الأغلبية البرلمانية، والمهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

بحث خطة عمل المرحلة المقبلة

‏وبحسب بيان حزب مستقبل وطن، تناول اللقاء بحث خطة عمل المرحلة المقبلة، والاستعداد لدور الانعقاد المقبل لمجلسي النواب والشيوخ، وكذلك آليات التنسيق مع اللجنة التشريعية بالحزب بشأن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

تطوير آليات العمل

كما شهد اللقاء بحث تطوير آليات العمل والتواصل مع النواب، ومتابعة الطلبات المقدمة لجميع الجهات والوزارات المعنية.