«مستقبل وطن» ينظم حملة للتبرع بالدم في مركزي الواسطى وناصر ببني سويف

نظمت أمانتا حزب مستقبل وطن في مركزي الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، اليوم، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم، انطلاقا من اهتمام الحزب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، بالقطاع الصحي وتلبية أهم الاحتياجات العاجلة للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

حملة للتبرع بالدم في مركز الواسطى

في مركز الواسطى قاد راضي خليل أمين المركز والدكتور جمال الدكروري أمين شئون الهيئات الاستشارية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم مركز الواسطى، حيث شهدت الحملة توافد العديد من أمناء اللجان بالمركز وأمناء وأعضاء الواحدات الحزبية بالقرى والأهالي للمشاركة بها من خلال التبرع بالدم للعمل على توفير أكياس دم تستخدم في الطوارئ لإنقاذ الحالات الحرجة.

حملة للتبرع بالدم في مركز ناصر

وفي مركز ناصر قاد محمود سيد يوسف أمين حزب مستقبل وطن مركز ناصر، يرافقه الدكتور جمال الدكروري أمين شئون الهيئات الاستشارية، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم والتي لاقت تفاعلا بين أعضاء الحزب والمواطنين، واستجابة كبيرة في المشاركة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.

«المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية» ندوة لحزب مستقبل وطن في بني سويف

وفي سياق آخر، نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اليوم، ندوة بعنوان «المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية» تنفيذا لتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، بعقد مزيد من الندوات التثقيفية والتوعوية بدور المشروعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد وعائدها على المواطن.

عُقدت الندوة بمقر مركز شباب العبور في مدينة بني سويف بإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين تنظيم الحزب في المحافظة، وحاضر بها الدكتور أحمد العقيلي أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحزب بالمحافظة وهاني ناجي أمين أمانة المشروعات الصغيرة ببندر بني سويف.