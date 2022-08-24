دوري «مستقبل» وطن يدخل مرحلة الاستعدادات الأخيرة.. الانطلاق 5 سبتمبر

بدأت أمانات المحافظات بحزب «مستقبل وطن» الاستعدادات الأخيرة لانطلاق دور مستقبل وطن في نسخته الرابعة 2022، الذي ينطلق بكل المحافظات، وانطلقت الاجتماعات التحضيرية منذ أيام قليلة، بحضور أمناء المراكز والشباب، من اجل الانتهاء من كافة التحضيرات قبل انطلاق الدوري رسميًا في مطلع سبتمبر المقبل.

موعد التسجيل للمشاركة في دوري «مستقبل وطن»

عقدت اللجنة المنظمة لـ دوري مستقبل وطن في محافظة بني سويف، برئاسة توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، اجتماعًا لأمناء المراكز وأمناء الشباب.

وتناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لبدء البطولة يوم 5 سبتمبر المقبل بالوحدات الحزبية، حيث تم تحديد موعد التسجيل للمشاركة في المسابقة يوم 25 أغسطس بعد الإعلان والتنويه بكل وسائل الإعلام، التي تضمنت وسائل التواصل الاجتماعي، عن البطولة وشروط الاشترك والتسجيل بها.

كما ناقش الاجتماع ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة من قبل اللجنة العليا للبطولة واللائحة الخاصة بها، والانتهاء مبكرا من تجهيز الملاعب ولجان التحكيم والإعلان عنهم مبكرًا.

أمانة الفيوم تطلق المؤتمر الأول للبطولة

وفي محافظة الفيوم، أطلقت الأمانة منذ ساعات المؤتمر الأول للإعلان عن شروط دوري مستقبل وطن بالفيوم، من حيث موعد الاشتراك في مسابقة الدوري، التي تبدأ من اليوم الأربعاء 25 أغسطس، وتستمر حتى يوم 1 سبتمبر.

كما تمّ الإعلان خلال المؤتمر، عن الصفحة الرسمية لدوري مستقبل وطن بالفيوم، التي سيعلن من خلالها كل الأخبار الخاصة بالدوري، والنتائج اليومية، وأي مستجدات تحدث خلال المسابقة.

استعدادات قنا للنسخة الرابعة من الدوري

ومن جهتهـ قال محمد عبدالستار تمام أمين الشباب الحزب بقنا، إنَّ دوري مستقبل وطن هو الفاعلية الرياضية الأكبر على مستوى الجمهورية، ويشارك فيها أكثر من مليون شاب وتتخطى جوائزها الـ مليون جنيه على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالستار»، خلال كلمته بالاجتماع الذي عقدته أمانة حزب مستقبل وطن في المحافظة، أنّ الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة سيحصل على جائزة مالية 30 ألف جنيه، والمركز الثاني 20 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه.

واستكمل أنَّه تمّ تشكيل لجنة رئيسية بمقر الحزب بمدينة قنا لجان فرعية بالمراكز للإشراف والمتابعة للبطولة بدءا من عمليات التسجيل وحتى الحفل الختامي، على أن يتمّ إعداد تقرير يومي وإرساله للأمانة المركزية بالقاهرة.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ أيام عن انتهاء مسابقة «أحسن شعار» لمسابقة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة.

وانتهت اللجنة المشرفة من اختيار الشعار الرسمي والفائز، هو محمد عاطف أحمد زغاوة من أمانة محافظة الغربية.