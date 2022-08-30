إصابة 3 سيدات في مشاجرتين بالإسماعيلية

أصيبت 3 سيدات في مشاجرتين نشبتا في محافظة الإسماعيلية مساء أمس الاثنين، نقلن إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم لهم.

إصابة سيدة في مشاجرة بقطار الإسماعيلية السويس

ونشبت مشاجرة في قطار الإسماعيلية السويس قرب قرية أبو سلطان أصيبت فيها سيدة في الثلاثينيات من العمر نقلت إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة «سهير م.ا»، 38 عاما، ومصابة بجرح تهتكي في الكفين وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم وجروح سطحية.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى فايد المركزي إن الحالة الصحية للسيدة مستقرة وأنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لها وعمل الفحوصات لها ومن المتوقع خروجها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتكثف مباحث السكك الحديدية من تحرياتها حول الواقعة لمعرفة سبب اندلاع المشاجرة وضبط طرفيها خلال الساعات المقبلة.

إصابة سيدتين في مشاجرة بالقصاصين

وأصيبت سيدتان مساء أمس الاثنين، في مشاجرة وقعت بمدينة القصاصين نقلا على إثرها إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إن المستشفى استقبل «ف. ع.ع»، 57 عاما، مصابة بأزمة صدرية وكدمة شديدة بالصدر، و«خ.ا.ع»، 21 عاما، حالة إغماء وانخفاض كبير في ضغط الدم، وحالتهما شبه مستقرة.

وأشارت المصادر إلى أن الحالتين من المتوقع خروجهما خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات وانتظام عمل القلب والتنفس.