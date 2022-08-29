مصرع شاب مجهول الهوية في تصادم سيارتين ودراجة نارية بالإسماعيلية

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء تصادم دراجة نارية مع سيارتين في الإسماعيلية، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة نقل رقم «ر ك 5694» مع سيارة تحمل لوحات معدنية رقم «و ر د 362» مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قرب مدخل قرية البعالوة على طريق 36 الحربي بمركز التل الكبير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى 20 عاما، مجهول الهوية، إلى مستشفى التل المركزي.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال ضباط المباحث الجنائية لفحص الشاب ونشر مواصفاته لسرعة التوصل إلى هويته في أسرع وقت، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

التحفظ على جثمان الشاب المتوفى

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان الشاب المتوفى لحين التوصل إلى هويته، فيما تم انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.