تجديد حبس المتهم بالاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية.. «اعترف بجريمته»

جددت جهات التحقيق حبس المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية بالضرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لإصابتها إصابات بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وناقشت جهات التحقيق المتهم في الواقعة التي ارتكبها والتقطتها كاميرات المراقبة ونشرها المواطنون عبر حساباتهم على «فيس بوك» خلال الأيام القليلة الماضية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض التحصل على أموال من صيدلانية الإسماعيلية وسرقة هاتفها المحمول لبيعه، مؤكدا تعاطيه المواد المخدرة.

المتهم رتب للجريمة

واعترف المتهم بترتيبه لارتكاب الواقعة خلال تواجده في أحد المقاهي القريبة من الصيدلية، واختار التوقيت لضمان عدم تواجد أحد معها.

واقتحم المتهم الصيدلية واعتدى بالضرب على المجني عليها حتى سقطت أرضا، فقرر تسديد عدة ضربات على رأسها لإفقادها الوعي والتحصل على الأموال والهرب بها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالطبيبة المعتدى عليها بعد ضبطه مع المتهم، ومبلغ مالي متبق من متحصلات واقعة السرقة بالإكراه للصيدلية.

وأكدت تحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، تعاطي المتهم للمواد المخدرة ووجود معلومات جنائية له، مؤكدة أن المتهم خطط لارتكاب الواقعة واقتحام الصيدلية.

القبض على المتهم

وكان قد نجح فريق من المباحث الجنائية في الإسماعيلية، برئاسة المقدم شادي الكفراوي، رئيس وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، والنقباء ملهم البلتاجي ومروان منصور وحسام رأفت معاوني مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، في تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه.

واستعاد الضباط الهاتف المحمول الخاص بالطبيبة وجزءا من المبالغ المالية المسروقة بعدما أدلى المتهم بمكان إخفائها في مكان هروبه في عزبة الهجانة في مدينة نصر بالقاهرة.