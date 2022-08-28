إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادثين متفرقين بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في حادثين متفرقين في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، إذ أصيب اثنان جراء انقلاب سيارة ربع نقل، وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة مع دراجة ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل يسفر عن إصابة شخصين

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية فايد ونقل شخصين مصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هما أحمد محمد عيد المنعم مقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد 37 سنة، وعبد الرحمن علي كامل مقيم بقرية أبو سلطان التابعة لنفس المركز 30 سنة، مصابين بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

إصابة 5 بينهم 3 أطفال في تصادم سيارة بدراجة

وأصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في أعمار أقل من 10 سنوات جراء تصادم سيارة مع دراجة قرب منطقة التعاون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد العزيز محمد عبد العزيز 6 سنوات، وإسلام منصور محمد 9 سنوات، ورحيم منصور محمد 7 سنوات، ومنصور محمد محمد علي 57 سنة، ودعاء شعبان محمد 40 سنة وجميعهم مقيمون بمنطقة التعاون.

وقالت المصادر الطبية، لـ«الوطن» إنه جرى نقل كافة المصابين إلى مجمع الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى استقرار حالتهم الصحية وعدم وجود أي إصابات بالغة.

وتابعت: «أن الإصابات تنوعت ما بين جروح بالفروة وكدمات وسحجات في الجسم وكسور مختلفة وكدمات شديدة بالساق لأحد المصابين وكسر في القدم بمصاب آخر».