«الخارجية الفرنسية» تدعو إلى وقف فوري للمواجهات الدامية بالعراق

أعربت باريس عن بالغ قلقها إزاء الأحداث في العراق، ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وقف فوري للمواجهات الدامية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد»، أسفرت عن سقوط ضحايا.

كما دعت فرنسا، جميع الأطراف في العراق إلى أعلى درجات ضبط النفس، كما دعت الخارجية الفرنسية، القادة العراقيين إلى إعادة تأكيد تمسكهم بالإطار الدستوري واحترام مؤسسات الدولة.

متظاهرون يقتحمون القصور الرئاسية

وأمس الاثنين، اقتحم متظاهرون القصور الرئاسية في العاصمة «بغداد» بعد ساعات من إعلان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كل المؤسسات.