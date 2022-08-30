انفجارات جديدة في المنطقة الخضراء وسط بغداد

هزت انفجارات جديدة المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد».

وفي وقت سابق، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى رشقات صاروخية تستهدف المنطقة.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات في المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، عقب إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

تعطيل الدوام الرسمي

من جانبه، وجَّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي، اليوم الثلاثاء، فيما طالبت منظمة «الأمم المتحدة»، بخطوات عاجلة لتهدئة الموقف في العراق.