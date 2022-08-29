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البرلمان العربي يطالب الأطراف السياسية في العراق لإعلاء المصلحة الوطنية

كتب:

ولاء نعمه الله
08:29 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية، بضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق ووقف العنف حقنًا للدماء العراقية، مؤكدًا أن الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقًا للدستور العراقي، هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها الكريم.

عودة الهدوء للساحة العراقية

وشدد البرلمان العربي، على أهمية عودة الهدوء للساحة العراقية وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار وتحمل المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العراق، للخروج بحل يضع مصلحة الشعب العراقي فوق أي اعتبار بعيدًا عن أي مصالح ضيقة، مؤكدًا أن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.