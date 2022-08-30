إصابة رئيس أركان الشرطة الاتحادية العراقية في اشتباكات المنطقة الخضراء

قال مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، إن رئيس أركان الشرطة الاتحادية العراقية، لواء ركن أحمد حاتم الأسدي، أصيب وأحد عناصر حمايته، خلال اشتباكات المنطقة الخضراء وسط العاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

مقتل جنديين من الجيش العراقي في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء

بدورها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى مقتل جنديين من الجيش العراقي في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء. وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن صواريخ سقطت قرب القصر الحكومي بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أشارت قناة «العربية»الإخبارية، إلى قصف «المنطقة الخضراء» بصواريخ، وقالت القناة الإخبارية، إن إطلاقا كثيفا للنار شهده محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية «بغداد»، فيما دوت صافرات الإنذار داخل المنطقة.

وفي وقت سابق استخدمت قاذفات «أر بي جي» في الاشتباكات الجارية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة «بغداد»، فيما قالت «العربية»، إن هجوما طال مقر تابع لـ«الحشد الشعبي» في منطقة شارع فلسطين بـ«بغداد».

وفي وقت سابق، أحرق متظاهرون عراقيون، صور قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» السابق، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» السابق، أبو مهدي المهندس، في «بغداد»، وصور أخرى في البصرة.

متظاهرون يحرقون صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد

#العربية pic.twitter.com/qveoC9gk55 — العربية (@AlArabiya) August 29, 2022

وكانت قيادة «العمليات المشتركة»، أعلنت أمس الاثنين، حظر التجول الشامل في كل أنحاء العراق بداية من السابعة مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي «06:00 مساء بتوقيت القاهرة».

حظر التجول شمل منع سير كل العربات أو المواطنين في العاصمة «بغداد»

وقالت قيادة «العمليات» في بيان، إن الحظر شمل منع سير كل العربات أو المواطنين في العاصمة «بغداد»، فيما أغلق الأمن العراقي، إغلاق جميع مداخل بغداد الشمالية والجنوبية.

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الأمن العراقي، على قصر الرئاسة.

ودعا الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، للتهدئة وضبط النفس في العراق،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.