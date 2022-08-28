حي مصر القديمة: حظر سير مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية

ناشد حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الحي، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ لأي موظف بالحي إلا بإيصال معتمد ومختوم من قبل الحي نظير رسم المبلغ الذي قام المواطن بسداده.

حظر مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية

كما حظر حي مصر القديمة في بيان، على مركبات التوك توك السير في الشوارع الرئيسية مثل شارع كورنيش النيل وشارع صلاح سالم ومنطقة المنيل وشارع جامع عمرو وشارع الفسطاط وكوبري الزهراء والطريق الدائري ومنطقة آثر النبي، والتشديد على تسيير حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور لضبط المخالفين واتخاذ اجراءات قانونية ضد المخالفين للحفاظ على النظام.

الارتقاء بمستوى الخدمات

من ناحية أخرى، شدد اجتماع المجلس التنفيذي لحي مصر القديمة برئاسة الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الحي، بحضور الأعضاء التنفيذيين ومشاركة المجتمع المدني بحضور الدكتورة جيهان بيومي عضو مجلس النواب وممثل عن حزب مستقبل وطن والتنفيذيين، على ضرورة التوافق والترابط والتعاون بين الحي والهيئات والإدارات المختلفة، ليُكمّل كل منهم الآخر من أجل الارتقاء بمستوى العمل، وتحقيق النتائج المرجوة منه من أجل تحقيق الصالح العام للمواطن، وتقديم أفضل الخدمات، والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي والمعيشي للمواطن والاستماع إلى شكواهم وتحقيق رضاء المواطنين.

كما تم استعراض خطط الإدارات الخدمية ونسب التنفيذ على أرض الواقع، والتوجيه بتواصل الجهود والأعمال في ضوء التعاون المشترك بين كافة الإدارات تحت إشراف الحي، فضلاً عن مشاركة المجتمع المدني في أداء خدمات المواطنين والتوعية المستمرة في القضاء على السلبيات.

وشدد رئيس الحي، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بالتنسيق مع الدمغة والموازين، وذلك لمراقبة الأسواق وضبط المتلاعبين، والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.