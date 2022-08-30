نائب وزير المالية: مصر تسير في الطريق الصحيح.. وسيطرنا على المديونية

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أنه بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي تقابلنا وتقابل كل الدول إلا أننا حققنا المستهدفات وخفَّضنا عجز الموازنة وحققنا فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي، مشيرًا إلى أن مديونياتنا الخارجية والداخلية في تراجع بالنسبة للدخل القومي.

تخفيض الدين العام بالنسبة للدخل القومي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أننا نجحنا خلال الأعوام من 2016 لـ2020 في تخفيض الدين العام بالنسبة للدخل القومي بنسبة 16%، لافتًا إلى أن تغيير سعر الصرف ساهم في عدم الوصول لرقم أكبر في تخفيض الدين العام، مشيرًا إلى أن الدين العام زاد في نفس الفترة لدى الدول الناشئة بنسبة 17%.

مصر تسير في الطريق الصحيح

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وساهمت في السيطرة على المديونية وأن ذلك يثبت أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مشددًا على أنهم غير راضين عن ذلك ويستهدفون الوصول لنسب أكبر.

وأكد أن مصر حققت أعلى معدل نمو منذ سنوات طويلة، مشيرًا لوجود زيادة كبيرة في الصادرات غير البترولية، مشددًا على أن هناك تحديات دولية ولكن مصر تحقق مستهدفاتها.

ولفت نائب وزير المالية لوجود تعاون وتنسيق مع مسؤولي البنك المركزي لحل المشكلات الحالية، مشيرًا لحل هذه المشكلات في أقرب وقت وبتنسيق كامل بين كل الأجهزة المعنية.