«الغرفة التجارية»: انفراجة في أزمة البن.. «فاتح بيوت ناس كتير»

أكد حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، وجود انفراجة في أزمة البن، موجهًا الشكر نيابة عن مصنعي البن لوزير المالية والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمساهمتهما في خروج البضائع من الموانئ لتعود الحياة بشكل طبيعي كما كانت.

مجال البن كبير.. وهتفرج قريبا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، «الحمد لله إنها هتفرج قريب والكل هيشتغل لأن مجال البن بتاعنا مجال كبير جدًا وناس كتير بتاكل من وراه عيش وفاتح بيوت ناس كتير، وإن شاء الله هتفرج قريب والناس هتشتغل زي ما كانت».

التغيرات المناخية أثرت على محصول البن

وأشار لوجود نقص في المخزون العالمي للبن، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل الزراعية، خاصة محصول البن وأن الثلوج نزلت على الشجر في البرازيل وتسببت في مشكلة للمحصول.

ولفت إلى أن سعر طن البن يصل لـ6000 دولار، متوقعًا حدوث زيادة طفيفة لأسعار البن عالميًا، مشيرًا إلى أن البن السادة في مصر بتراوح سعره من 140 لـ160 جنيها، بينما يصل البن المحوج لـ 200 جنيه.