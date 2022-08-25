أسعار البن عالميا تسجل أعلى ارتفاع منذ 6 أشهر.. «2.5 دولار للرطل»

تسببت الأسعار الجديدة للقهوة في صدمة لمحبي المشروب الأكثر شعبية في العالم، وكشفت بيانات تداول العقود الآجلة لقهوة «أرابيكا» ارتفاع السعر ليسجل 2.5 دولار للرطل (450 جرام تقريبًا)، وهو أعلى مستوى منذ 23 فبراير الماضي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، وهي منصة عالمية لبيانات تداول السلع والعملات.

تزايد مخاوف الإمدادات

وقالت المنصة إن هناك مخاوف متجددة بشأن الإمدادات العالمية بسبب تقارير عن الجفاف المفرط في البرازيل التي تعد أكبر منتج في العالم للقهوة.

وأفادت شركة «سومار ميتيورولوجيا»، بأن ولاية ميناس جيرايس، التي تمثل حوالي 30% من محصول قهوة «أرابيكا» البرازيلية، لم تشهد أي أمطار في الأسبوع الماضي، وقالت شركة «ماكسار تكنولوجيز» إنه من المرجح أن تستمر الأحوال الجوية السئية في ولاية «لانينا» حتى نهاية العام، ما يشير إلى هطول أمطار أقل من المعتاد للبرازيل حتى نهاية العام، وهو وضع قد يؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف، ويزيد من الضغط على محاصيل البن البرازيلية.

حجم مخزون القهوة

تزامنا مع ذلك، أشارت أحدث البيانات إلى أن مخزون قهوة «أرابيكا» بلغ في 24 أغسطس الجاري نحو 663780 كيسًا، وهي سابع زيادة يومية على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 571580 كيسًا في 15 أغسطس.

وتعتبر قهوة «أرابيكا» هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل «أرابيكا» نحو 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، بينما تمثل كولومبيا المنتج الأكبر لقهوة «روبوستا» ويستحوذ هذا النوع على النسبة المتبقية البالغة 25%، كما تمثل فيتنام نحو 15% من الإمداد العالمي، ومن بعدها إندونيسيا.

وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين للقهوة كل من: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت ديفوار، وتعتبر «روبوستا» هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، بينما تحظى حبوب «أرابيكا» بشعبية في الولايات المتحدة.