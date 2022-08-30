سقوط 5 قذائف هاون بالقرب من السفارة الأمريكية بالعراق.. ودعوات لضبط النفس

قال مصدر أمني، إن إطلاق صفارات إنذار السفارة الأمريكية ببغداد فجر اليوم الثلاثاء، كان ضد أهداف جوية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ 4 صواريخ

وفي وقت سابق، أعلنت خلية «الإعلام الأمني» العراقية، أن المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد»، تعرضت لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، ما أسفر عن حدوث أضرار.

وقالت الخلية العراقية، في بيان، إن موقع انطلاق الصواريخ من منطقتي «الحبيبة والبلديات»، شرقي العاصمة العراقية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية»، الإخبارية العراقية.

وسقطت صواريخ «كاتيوشا»، على المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية «بغداد»، وأشارت وسائل إعلام إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي «سيرام»، المخصصة لحماية السفارة الأمريكية في بغداد.

سقوط 5 قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تفعيل منظومة «سيرام»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وسقطت 5 قذائف هاون على الأقل، أمس الإثنين، قرب محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وقال مصدر أمني عراقي في بيان، إن السفارة الأمريكية فعّلت صافرات الإنذار داخل المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تبادل إطلاق النار بين أنصار الصدر وعناصر «الإطار التنسيقي»

وكان شهود عيان، قالوا في وقت سابق، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن أنصار الصدر وخصومهم في «الإطار التنسيقي»، تبادلوا إطلاق النيران، وأظهر فيديو متداول، اشتباكات مسلحة بين أنصار «التيار الصدري»، ومسلحي «الحشد الشعبي» في «البصرة».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عراقية، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش العراقي وأرتال تابعة لـ«الحشد الشعبي»، حاولت دخول بغداد.

وأظهرت صور متداولة إطلاق نار على مقر «سرايا السلام» التابع لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر في «البصرة»، فيما قالت أنباء، إن مقرا لميليشيا «حزب الله» العراقي تم استهدافه في المدينة.

وأمس الإثنين، دعا رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، إلى ضبط النفس ومراعاة المصلحة العامة، مضيفًا في بيان، إنه يتابع بكل قلق الأحداث والمستجدات الأخيرة في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

فيما أعلنت شركة «طيران الإمارات»، تعليق رحلاتها إلى العاصمة العراقية «بغداد»، ومدينة «البصرة»، حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية الروسية.