قائد العمليات في بغداد يوجه بتعزيز الحماية بالدوائر الحكومية والبنوك

نقلت قناة «العربية» الإخبارية عن وكالة الأنباء العراقية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن قائد العمليات في بغداد وجه بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والبنوك، وذلك بعد قيام متظاهرين تابعين للتيار الصدري باقتحام القصر الجمهوري ومجلس الوزراء.

مقتدى الصدر يعتزل العمل السياسي

كان الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، أعلن قبل قليل، اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق جميع المؤسسات التابعة له في العراق.

اقتحام القصر الجمهوري

وبعد إعلان قائد التيار الصدري اعتزال العمل السياسي، توجه المئات من أنصاره إلى المنطقة الخضراء، وتمكن عدد منهم من اقتحام القصر الجمهوري ومجلس الوزراء.