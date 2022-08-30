تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء وسط بغداد

تجددت الاشتباكات صباح اليوم الثلاثاء، في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد».

تعزيزات عسكرية

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، دفع «سرايا السلام» التابعة لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية «بغداد».

متظاهرون يقتحمون القصور الرئاسية

وأمس الاثنين، اقتحم متظاهرون القصور الرئاسية في العاصمة العراقية «بغداد»، بعد ساعات من إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما أعلن الأخير، إضرابه عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.