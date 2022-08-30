9.5% ارتفاعاً في أسعار الشاي عالمياً منذ 2022 وسط توقعات بالزيادة

سجل سعر الشاي اليوم الثلاثاء عالمياً، 3.2 دولار للكيلوجرام، لتصل بذلك جملة ارتفاعاته منذ بداية العام 0.28 دولار أمريكي، بنسبة نمو 9.59% وفقًا للتداول على عقد الفروق (CFD) الذي يتتبع السوق المعياري لهذه السلعة.

توقعات بارتفاع طفيف في سعر الشاي

تاريخياً، وصل الشاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.33 دولار أمريكي للكيلو جرام في ديسمبر من عام 2009، ومن المتوقع تداول الشاي عند 3.28 دولار أمريكي للكيلو جرام بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 3.55 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

تضم قائمة أكبر منتجي ومصدري الشاي دول الصين والهند وكينيا وسريلانكا حيث يمثلون حوالي 75% من الإنتاج العالمي.

1.3 مليار جنيه فاتورة المصريين في 3 أشهر

وبحسب ما كشفته النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، متضمنةً حصيلة المدفوعات عن الواردات السلعية، استوردت مصر بـ84 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري) شاي خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، أي خلال الفترة من «يناير – مارس 2022»، ارتفاعاً من 53.9 مليون دولار خلال الربع السابق له «أكتوبر – ديسمبر 2021».

السلعة متوفرة في السوق المحلية

وطمأنت الغرف التجارية، في وقت سابق الإثنين، المستهلكين بشأن توافر الشاي، عقب تقارير أفادت بوجود نقص في المشروب الأكثر استهلاكاً في مصر.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن» إنَّه يجري حالياً استيراد شحنات كبيرة وضخمة من «سريلانكا» و«كينيا»، بعد تراجع المخزون بشكل طفيف في أغسطس الجاري.