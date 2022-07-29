ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة عالميا وتوقعات بتراجع الشاي

قالت مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس» إنه تم تداول عقود قهوة «أرابيكا» الآجلة فوق 2 دولار للرطل «450 جرام تقريبا»، مدعومة بقلة المخزونات والمخاوف المستمرة بشأن انخفاض عائدات البن في البرازيل.

انخفاض مخزون القهوة

وأشارت إلى أن مخزونات القهوة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 23 عامًا عند 712817 كيسًا، ووصلت أسعار القهوة إلى ذروة 10 سنوات تقريبًا عند 2.6 دولار في وقت سابق في أوائل فبراير، وتتوقع المؤسسة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الزخم الصعودي، نظرًا لتوقعات زيادة السلع على المستوى العالمي.

تقديرات منظمة القهوة الدولية

وخفضت منظمة القهوة الدولية تقديراتها العالمية لعام 2020/21 إلى عجز قدره 3.13 مليون كيس من التقدير السابق لفائض كيس +1.2 مليون، وتوقع تجار تراجع الإنتاج العالمي مع الإشارة إلى استهلاك عالمي أكثر قوة.

وبحسب بيانات سابقة لغرفة الصناعات الغذائية فمن المتوقع أن تنخفض أسعار البن في سبتمبر المقبل إلى 5.78 دولار للكيلو، مقارنة بسعر يونيو الذي بلغ 6.34 دولار للكيلو، ونحو 5.90 دولار في مايو، و6.13 دولار في إبريل الماضي، وبحسب البيانات فقد بلغ معدل التغيير في سعر البن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نحو 56.2%.

تراجع أسعار الشاي

وفيما يتعلق بأسعار الشاي أظهرت البيانات أن السعر تراجع من 3.27 دولار للكيلو في إبريل إلى 2.99 دولار في مايو، ثم إلى 2.59 دولار للكيلو، وسط توقعات باستمرار التراجع الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار الكاكاو تراجعا ملحوظا الفترة الماضية، حيث انخفضت من 2.58 دولار للكيلو في إبريل الماضي، إلى 2.49 دولار للكيلو في مايو، ثم تراجعت مجددا إلى 2.42 دولار في يونيو، وسط توقعات باستمرار هبوطها إلى 2.35 دولار للكيلو في سبتمبر الماضي.