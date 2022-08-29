«الغرف» تطمئن المواطنين: السلع في منافذ البيع بوفرة.. حتى الشاي والبُن

طمأن تجار الغرف التجارية جموع المواطنين، بشأن توافر كافة السلع في السوق المحلية، بما يكفي للاستهلاك عدة أشهر، مؤكدين أنه لا يوجد أي نقص لأي سلعة تموينية وجميع المواد الغذائية والأساسية معروضة للمستهلكين بمنافذ البيع بوفرة عن الطلب.

«المنوفي»: توفير الشاي طوال العام كسلعة أساسية

يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الشاي في مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، وبالتالي نحرص على توفيره للمستهلكين طوال شهور العام، مؤكداً أنَّه على أرض الواقع لا توجد أي مشكلة يعاني منها المستهلك بغياب أو نقص السلعة.

وأضاف «المنوفي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه بالنسبة لـ المخزون الاستراتيجي للشاي تراجع خلال أغسطس بنحو 20% فقط عن العام الماضي، وجاري توفيره باستيراد شحنات كبيرة وضخمة من «سريلانكا» و«كينيا»، تزامناً مع عودة سلاسل الإمداد للعمل، مؤكداً أن السلعة ستشهد مزيد من الوفرة الفترة المقبلة.

وتابع: «لا يوجد أي نقص لأي سلعة تموينية وجميع المواد الغذائية والسلع الأساسية معروضة للمستهلكين بمنافذ البيع بوفرة عن الطلب، وكذلك الأمر بالنسبة للتجار».

«فوزي»: مخزون البن والقهوة يكفي لمدة شهرين

وبالنسبة للبن، قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، إنَّ مخزون البن والقهوة في السوق المحلية يكفي الاحتياجات الاستهلاكية لمدة شهرين على أقل تقدير، مضيفًا في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لا يوجد فجوة بين العرض والطلب.

وأكد أحد أصحاب مصانع تعبئة البن، أن الأسعار تبدأ من 60 جنيها للبن السادة، و65 جنيهاً لكيلو المحوج، بجانب أسعار للتوليفات تتراوح بين 70 و160 جنيها للكيلو.

وتابع: «هناك وفرة بالبن والكميات المعروضة منه، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الاستيراد، وتجار التجزئة بدأوا الشراء بكميات أقل بسبب زيادة السعر، أما المستهلك فمستمر في إقباله على الشراء».