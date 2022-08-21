كم أنفق المصريون على شراء الشاي في 3 أشهر؟.. تقرير حكومي يجيب

استوردت مصر بـ84 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري) شاي خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، أي خلال الفترة من «يناير – مارس 2022»، ارتفاعاً من 53.9 مليون دولار خلال الربع السابق له «أكتوبر – ديسمبر 2021»، بحسب ما كشفته النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، متضمنةً حصيلة المدفوعات عن الواردات السلعية.

المشروب الأكثر شعبية في مصر

بحسب التطور التاريخي لواردات مصر من الشاي، فإن مصر استوردت خلال الربع المالي الأول من العام المالي الماضي «يوليو – سبتمبر 2021» بمبلغ 45.3 مليون دولار، ليصبح بذلك إجمالي ما تم استيراده من الشاي الذي يعد المشروب الأكثر شعبية في مصر، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المذكور، 183.2 مليون دولار، مقابل 139 مليون دولار في الفترة المثيلة من العام السابق له.

197 مليون دولار فاتورة عام

وبحسب التقرير، فإن المصريين استهلكوا ما مجموعه 196.8 مليون دولار من الشاي خلال العام المالي 2020-2021، وهو العام الذي توفرت فيه بيانات الأرباع الأربع المالية ضمن تقرير «البنك المركزي».

الصين والهند وكينيا وسريلانكا

تستورد مصر الشاي ولا يساعد مناخها على زراعته، في حين تضم قائمة أكبر الدول المنتجة والمصدرة للشاي كل من الصين والهند وكينيا وسريلانكا، وهم يمثلون 75% من الإنتاج العالمي من المشروب الثاني الأكثر استهلاكاً في العالم بعد الماء، بحسب تقديرات منظمة الأغذية العالمية.

تراجع عالمي في أسعار الشاي

عالمياً، انخفض سعر الشاي بمقدار 0.25 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد، بنسبة 8.56% منذ بداية العام الجاري، وتاريخياً، بلغ السعر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.33 دولار في ديسمبر من عام 2009، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2.28 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد من الشاي في غضون 12 شهرًا، بحسب بيانات مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.