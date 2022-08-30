سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في البنوك المصرية، حوالي 22.58 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الشراء 22.31 جنيه، وسط استقرار الأسعار اليوم في تعاملات الصباح.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 البنك الأهلي المصري

وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي المصري فإن الجنيه الاسترليني سجل للبيع 22.56 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء 22.29 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB، حوالي 22.58 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 22.31 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 بنك مصر

وشهد سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر حوالي 22.56 جنيه للبيع، فيما سجل السعر عن الشراء حوالي 22.29 جنيه للشراء، إذ استقر السعر على مدار يومين في بنك مصر، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي الكويتي حوالي 22.58 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 22.26 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 بنك الإسكندرية

وبحسب ما أعلنه البنك الكويتي الوطني فإن سعر الجنيه الاسترليني حوالي 22.87 جنيه، للبيع مقابل 22.43 للشراء، وسجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية 22.85 جنيه للبيع، مقابل 22.28 للشراء، مقابل 22.60 للبيع و22.34 للشراء في بنك المصرف المتحد، و22.57 جنيه للبيع 22.64 للشراء في بنك البركة الإسلامي.