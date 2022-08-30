قيادي عمالي: قانون التأمينات الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة

تُولي الدولة اهتمام كبيرا بفئة العمالة غير المنتظمة، وتحاول دائما توفير الحماية الاجتماعية لهم سواء من خلال صرف المِنح وقت الأزمات، أو من خلال تشريعات تضمن حقوقهم في ظل تطور الحياة واختلاف الظروف المعيشية بسبب التحديات العالمية التي تواجه اقتصادات العالم ومنها مصر.

العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القيادة السياسية مهتمة بفئة العمالة غير المنتظمة وتقدم لهم خدمات عديدة كالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، موضحًا أن قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، تضمن في مواده ما يضمن حقوق فئة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف البدوي، في تصريحات، لـ«الوطن» أنّ القانون صنف فئة العمالة غير المنتظمة المستفيدة من القانون وجاءت كالتالي: «محفظو القرآن الكريم والمقرئين، خدم المنازل ومن في حكمهم، عمال التراحيل، والعاملون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين، أو مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن».

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وتابع أن من تصنيفات العمالة غير المنتظمة التي نص عليها القانون أيضًا هم ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة، وكذلك من تقل حيازته الزراعية عن فدان، سواء ملاك أو مستأجرين.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة في القنوات الرسمية لأجهزة الدولة، موضحًا أن التسجيل يمكن تلك الفئة من الحصول على حقوقها التي كفلها القانون.

وأشار مجدي البدوي، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد المنتظر صدوره، يتضمن باب خاص بالعمالة من أجل توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن هناك بيئية تشريعية لحماية حقوق العامل المصري في الداخل والخارج.