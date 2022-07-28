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محمود مسلم

تعرف على حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

متابعة الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي

كتب:

منة عبده
09:28 ص | الخميس 28 يوليو 2022
صرف منحة العمالة الغير منتظمة.. صورة أرشيفية

صرف منحة العمالة الغير منتظمة.. صورة أرشيفية

حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها مرحك البحث العالمي «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة المنتمين للعمالة غير المنتظمة، تزامنا مع تدوال أخبار حول صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال هذه الأيام. 

حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أمس الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، حقيقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث أكدت الوزارة في بيان لها، على عدم صحة الأخبار المتداولة عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة. 

كما نفت وزارة القوى العاملة قيامها بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي، وإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وصرف 500 جنيه الدفعة الرابعة منحة لتلك الفئة حتى نهاية العام الجاري 2022.

وحذرت وزارة القوى العاملة، جميع المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة، التي يتداولها عدد من الأشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض النصب والحصول على مقابل مادي من قبل المواطنين، والذين أحيانا كثيرة يدعون اسم وزارة القوى العاملة، لجذب المواطنون. 

متابعة قرارات الوزارة لـ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كما نوهت وزارة القوى العاملة على المواطنين، ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والشائعات الوهمية، والرسائل النصية المرسلة عبر الهواتف، وعدم التسجيل على تلك المواقع.

وأكدت وزارة القوى العاملة، على أن يجب على جميع المواطنين متابعة قرارات الوزارة من خلال البيانات الرسمية التي تنشرها الوزارة، أو من خلال متابعة الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي تحمل اسم «وزارة القوى العاملة المصرية»، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، بالإضافة إلى متابعة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وهو www.manpower.gov.eg.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.