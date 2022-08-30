«التعليم» توجه بتطبيق المناهج المطورة في فصول الخدمات بالمدارس الفنية

أصدرَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية في جميع المحافظات، ردًا على الاستفسارات بشأن المنهج والمحتوى الدراسي الذي يتمّ تدريسه بفصول الخدمات الملحقة كفترة مسائية في مدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنَّه بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بما فصول خدمات بالفترة المسائية وتمّ تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية بداية من العام الدارسي 2019/2020، وتمّ تخريج أول دفعة دبلوم منها هذا العام 2021-2022 يتم تدريس المناهج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بفصول الخدمات الملحقة بها.

تدريس منهج الجدارات لفصول الخدمات.. توافر عدد كاف من المعلمين

وأضافت وزارة التعليم، أما بالنسبة للمدارس الفنية الملحق بها فصول خدمات بالفترة المسائية وتمّ تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بها اعتباراً من العام الدارسي 2022-2023 يتمّ تدريس المناهج المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لطلبة الصف الأول بفصول الخدمات الملحقة لها في حال تدريب جميع العاملين والمعلمين وفقًا لما سبق ذكره وتوافر عدد كاف من المعلمين الأساسيين بحيث يكونوا مسؤولين عن أعمال لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة وكذلك أعمال التحقق الداخلي للبرامج المطبقة بالمدرسة.

لا يطبق المناهج المطورة بفصـول الخدمات إلا بعد استكمال تدريب المعلمين

وعن المدارس الفنية الملحق بها فصول خدمات بالفترة المسائية، ولم يتم تطبيق البرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بها أو المدارس المرشحة لتطبيق البرامج المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية اعتبار من العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۷۲ فلا يطبق بفصول الخدمات البرامج المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لحين استكمال تدريب المعلمين والعاملين في المدرسة على كيفية تطبيق هذه البرامج بالشكل الصحيح على أن يتم إخطار الإدارة العامة للتوعية بفصول الخدمات التي سيتم تطبيق هذه البرامج عليها.