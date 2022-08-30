وزير التعليم: تشكيل لجنة لوضع شكل نهائي لأسئلة الثانوية العام الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه جرى تشكيل لجنة لوضع الشكل النهائي لطبيعة أسئلة الثانوية العامة في العام الجديد، تتألف من أساتذة وخبراء متخصصين، موضحًا في الوقت ذاته، أن العام الدراسي الجديد، لن يبدأ إلا بعد وضع كل القواعد اللازمة من أجل طلاب الثانوية العامة، لمنع أي لبس، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد».

لجنة لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح لامتحانات الدور الثاني

أضاف «حجازي»، أنه أمر بتشكل لجنة لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، فضلًا عن أنه يجري العمل على خطة تحقق النواتج التعليمية للمدرسين والطلاب، كما أن هناك حوار مجتمعي، بشأن كل المقترحات المتعلقة بالمراحل التعليمية المختلفة، وبالتالي ستكون كل المقترحات العلمية التي تحقق المصلحة العامة للعملية التعليمية، تكون محل دراسة، والعمل جار في تظلمات طلاب الثانوية العامة.

التكنولوجيا لا يصح أن تكون موازية للتعليم

أوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه سيجر إصدار تقرير عن كل شيء عقب انتهاء فترة التظلمات، إذ أن التكنولوجيا، لا يصح أن تكون موازية للتعليم، إنما سيتم دمجها لتحقيق قيمة مضافة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أهم شيء هو تحقيق الانضباط داخل المدرسة وعودة النظام، مؤكدًا أنه سيجر تنظيم العديد من الأنشطة بالمدرسة، لجذب الطلاب للمدارس، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الوزارة بالاهتمام بالموهوبين واكتشافهم.